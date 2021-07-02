Sarsıcı bir roman; Adımı Deniz Koydular

Daha önce yayınladığı kitapları ve gazeteci kimliğiyle tanınan Demet Cengiz, ilk romanı Adımı Deniz Koydular “Kuşlar boynumuza asıldığında…” ile yeniden okurların karşısında.

Biri doğudan (bir kardelen olan Deniz Yıldız), diğeri batıdan (James Rowe) iki hırpalanmış çocuk öyküsü anlatan roman gerçek hikâyelerden esinlenerek kaleme alındı. Adımı Deniz Koydular, Türkiyeli okur için çarpıcı ve bir o kadar da tanıdık bir anlatı... Aile içi sevgisizliğin sonuçlarına dikkat çeken Adımı Deniz Koydular, geri planda Türkiye’den ve dünyadan dönemin önemli olaylarına da yer veriyor. Türkan Saylan, Fazıl Say, Deniz Gezmiş, Bedri Baykam, Hırant Dink, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan gibi gerçek kişilere ve olaylara değinen romanda kadına karşı şiddeti incelerken, “Çok acı var, dayanamıyorum” yazılı bir not bırakıp intihar eden akademisyen Dicle Koğacıoğlu gibi gerçek kişiler de saygıyla anılıyor.

Türkiye’nin kanayan yaraları ev içi şiddet, istismar ve tecavüz konularına başarıyla değinen Demet Cengiz, bunun yanında siyasi operasyonlar ve toplamsal kalkışmaları kapsayan yakın bir Türkiye tarihi de sunarak romanı zenginleştiriyor. “Her şeyin eleştirisi” denebilecek roman; Türkiye’nin betonlaşması, Ergenekon operasyonları, Haziran Direnişi de romanın sunduğu geniş dünyada yerini alıyor.

Adımı Deniz Koydular, hem kadın mücadelesine hem de güncel Türk edebiyatına önemli bir katkı.

ARKA KAPAK

1970’lerde Seyrantepe denen izbe yerde başlayıp İzmir ve Streatham ile devam eden gerçek bir hayat hikâyesi…

Deniz Yıldız, henüz küçük bir kız çocuğuyken hayatın adaletsiz sınavlarına girmiş; kimi zaman geçmiş, kimi zaman kalmış. Artık genç bir kadın olduğunda, hırpalanmış çocukluğunun elinden tutan avukat kimliğiyle karşımıza çıkıyor.

Ev içi şiddet, istismar, tecavüz, intihar, ihanet, yalanlar, yoksulluk ve yoksunluğun ortasında kendini yetiştirmek zorunda kalan Deniz’in aşkı ve kadınlığı keşfettiği serüvenini okurken; AK Parti’nin iktidara geldiği yıllar, kentsel dönüşüm, Haziran Direnişi, ÇYDD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından manzaralarla bezeli bir yakın Türkiye tarihi bizlere eşlik ediyor.

Adımı Deniz Koydular, “anneli öksüzler, babalı yetimler” için yazılan ve hepimize çok tanıdık gelecek bir roman. Demet Cengiz'in akıcı kaleminden dinlediğimiz bu roman, okurları boyunlarına asılmış kaderleriyle yüzleşmeye davet ediyor.