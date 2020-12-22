Sarp Suz “Mümkün Değil” ile yeniden dinleyici karşısında!

Albümde yer alan şarkılardan “Mümkün Değil”, ilk kez dinleyici karşısına çıkıyor. Sanatçının henüz lise yıllarında bestelediği “Konuş Sevgilim” ve “Yelkenler” ise yeni düzenlemeleri ile “alternatif rock” soundundan uzaklaşıp elektronik müzik elementlerini bolca barındıran, daha yoğun bir karaktere bürünüyor.

Şarkıların aranje, mix ve masteringi Doğaç Emre Yıldız’a ait. Albüm kaydının tüm aşamaları, pandemi koşullarında Doğaç Emre Yıldız’ın home stüdyosunda gerçekleşti.

Albüme Yağmur Yağcı ve Arman Öksüz’ün yanı sıra Burak Karadavut saksafonuyla, Buğu İrem Kaymakçı vokalleriyle, Belemir Ziya kapak tasarımıyla katkıda bulundu.