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Şarkıcı Fedon'un oyu 'Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı'na

Şarkıcı Fedon, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şarkıcı Fedon'un oyu 'Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı'na

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Fedon, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Fedon, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" ve "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve Lokman Vural Elibol'un "ABD’de göstericilere polis müdahalesi" fotoğraflarını oyladı.

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