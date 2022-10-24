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SARIYER’DE CEM BELEVİ RÜZGARI ESTİ

Sarıyer’de Cumhuriyet coşkusu bir başka yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılı nedeniyle Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Sarıyer Merkez’de sahne alan çeşitli üniversitelerin müzik grupları ve şarkıcı Cem Belevi müzik şöleni yaşattı.

KÜLTÜR-SANAT 24.10.2022, 13:02
SARIYER’DE CEM BELEVİ RÜZGARI ESTİ

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bu yıl ilk kez düzenlenen Gençlik Konserleri’nde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nişantaşı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nin birbirinden yetenekli müzik grupları sahne aldılar. Her grubun seslendirdiği şarkılar kadar sahnedeki enerjileri, kendilerini izlemeye gelen Sarıyerliler tarafından büyük beğeni topladı. 

“Müzik Susturulamaz”

Uzun zamandır bu tarz etkinliklerin yapılmadığını ve çok özlediklerini ifade eden üniversitelerin müzik grupları adına konuşan yetenekli öğrenciler, Sarıyer Belediyesi’nin kendilerine bu imkanı sağlamasından büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Gururlu Türk gençleri olduklarının altını çizen öğrenciler, “Gençlik biziz ve gelecek bizim ellerimizde. Müzik bu noktada önemli bir yer tutuyor. Müzik susturulamaz. Söylemeye ve çalmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştular.

“Sarıyer Belediyesi’ni Kutluyorum”

Birbirinden yetenekli grupların sonrasında sahneye Türk Pop Müziği’nin sevilen sesi Cem Belevi çıktı. Alanı dolduran yüzlerce Sarıyerli, şarkıcının seslendirdiği parçalara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Belevi, şarkılarını hayranları için seslendirdi. Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Şöleni’nin harika bir organizasyon olduğunu ifade eden Cem Belevi, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı coşku dolu bir haftayla kutluyoruz. Sarıyer Belediyesi harika bir organizasyon yaparak etkinlikleri bir haftaya yaydı. Elbette ki böyle bir günü bir güne sığdırmak mümkün değil. Aylara, yıllara ve hatta yüz yıllara sığdırdık. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi. 

#Cem Belevi
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