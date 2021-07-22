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Saraybosna Film Festivali'nde bu yıl 47 film yarışacak

Bosna Hersek'te bu yıl 13-20 Ağustos'ta düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) 47 filmin yarışacağı bildirildi.

Saraybosna Film Festivali'nde bu yıl 47 film yarışacak

Bu yıl 27. kez sinemaseverlere kapılarını açacak olan SFF'den yapılan açıklamada, "Saraybosna'nın Kalbi" isimli festival ödüllerini almak için 4 kategoride toplam 47 filmin yarışacağı belirtildi.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde 9, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 16 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 12 filmin yer alacağı kaydedilen açıklamada, 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde ödül için "The Elegy of Laurel", "Things Worth Weeping For", "Bebia, a mon seul desir", "The Hill Where Lionesses Roar", "Celts", "Moon, 66 Questions", "Murina", "Looking for Venera" ve "Great Freedom" filmleri yarışacak.

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