Saraybosna Film Festivali'nde bu yıl 235 film gösterilecek

Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında yapılan açıklamada, 12-19 Ağustos'ta düzenlenecek SFF'de sinemaseverlerin, 51'i bölgeden 235 filmi izleme imkanı bulacağı kaydedildi.

Güneydoğu Avrupa sinemasının en büyük etkinliği olarak adlandırılan festivalde, salgın tedbirlerinin de kaldırılmasıyla, başkent Saraybosna'ya dünyanın dört bir yanından binlerce sinemaseverin gelmesi bekleniyor.

TRT ortak yapımı ve TRT ödüllü altı film, Saraybosna Film Festivali'nde yarışacak

Festivalde beş TRT ortak yapımı ve bir TRT ödüllü film olmak üzere altı TRT filmi yer alacak.

Festival organizatörlerince yapılan açıklamada, "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülünün, bu yıl sinemaya verdiği büyük katkıdan dolayı İsveçli yönetmen Ruben Östlund'a verileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu yılki festivalin açılışının, Östlund'un Altın Palmiye ödülü alan TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) filmi ile yapılacağı belirtildi.

SFF, dünyaca ünlü isimleri ağırladı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.