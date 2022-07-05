Şanlıurfa'daki "Nemrut'un Tahtı" turizme kazandırılıyor

Eyyübiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eyyübiye Belediyesi işbirliğinde kentte bulunan kültür varlıklarının turizme kazandırılması için proje hazırlandı.

Bu kapsamda, kent merkezinin güneyinde yer alan tarihi alan, projenin tamamlanmasıyla turizmin hizmetine sunulacak.

Şehre hakim bir noktada, kayalar içerisine oyulmuş odalar, kesme taştan kemerler ve birçok duvarın bulunduğu tarihi kalıntılar, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çok büyük bir kısmı Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan tarihi ve kültürel alanların korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü çalışmaya destek verdiklerini belirtti.