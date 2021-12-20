Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs magazin haberleri salgın
Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 18 bin 762 kişinin...
Ölümlere neden olan sahte içkinin 2 imalathaneden yayıldığı belirlendi
Ölümlere neden olan sahte içkinin...
Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının korunması bizim için çok önemli
Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının korunması bizim...
Bakan Çavuşoğlu: (Ermenistan'la ilişkiler) Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık
Bakan Çavuşoğlu: (Ermenistan'la ilişkiler) Doğrudan...

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 2 milyon dolar karşılığında tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine Suriye uyruklu T.E.H'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde dini yazılar ile semboller bulunan 41 sayfalık kitap ve deri üzerine işlemeli dini yazılar ile insan figürü bulunan eser ele geçirdi.

T.E.H'yi gözaltına alan ekipler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürdü.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.