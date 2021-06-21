Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona Florya Metin Oktay koronavirüs survivor salgın
Türkiye'de 5 bin 294 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de 5 bin 294 kişinin...
Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu
Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama...
1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz
1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa...
Türkiye, Kovid-19 aşılamasıyla dünyaya örnek oluyor
Türkiye, Kovid-19 aşılamasıyla dünyaya örnek...

Şanlıurfa'da Neolitik dönemin izlerine rastlanılan ören yerinde kazı başladı

Şanlıurfa'da Neolitik dönemin izlerine rastlanılan Sarayburç Ören Yerinde kazı çalışmaları başladı.

Şanlıurfa'da Neolitik dönemin izlerine rastlanılan ören yerinde kazı başladı

Karaköprü Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve beraberindeki heyet, kazı çalışmalarına başlanan Sayburç Mahallesindeki alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Baydilli, kazı başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baydilli, keşfedilen tarihi alanın çok önemli olduğunu ve heyecan oluşturduğunu vurgulayarak, "Buradaki çalışmalardan önce bakanlığımızla ve üniversitemizle temaslarımız oldu, ortaklaşa çalışma içerisinde olduk. Tabi ilçemizde böyle bir tarihi alanın bulunması bizi gerçekten çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Kazı çalışmaları bitince çok ses getirecek önemli bir buluş olacağını düşünüyorum. İlçemize, Şanlıurfa'ya ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.