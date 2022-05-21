Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve ve Göbeklitepe'de, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Uluslararası Müzeler Haftası"nın kapsamında Şanlıurfalı el sanatları ustalarının atölye çalışmaları, yürüyen portreler sergisi, fotoğraf sergisi ile Harran Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölüm öğrencileri tarafından şan ve pop caz konserleri düzenlendi. Müzelere gelen ziyaretçiler, hem etkinlikleri izleme fırsatı bulurken hem de tarihi eserlerini görme imkanı buldu.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ "Uluslararası Müzeler Haftası"nın dolu dolu devam ettiğini söyledi.

Müzede sergilenen etkinliklerin ziyaretçileri memnun ettiğini belirten Uludağ, şöyle konuştu:

"Hafta dolaysıyla müzede çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çeşitli sergilerle ve etkinliklerle başladığımız hafta çok güzel geçiyor. Bugün de Harran Üniversitesi Müzik Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı şan konseri var. Etkinlikler müze ziyaretçilerini çok mutlu ediyor. Buraya gelen ziyaretçiler, değişik etkinliklerle karşılaşıyor. Etkinliklerle birlikte ziyaretçiler müzede daha fazla zaman geçiriyor. Bu da onları mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerimiz Göbeklitepe ören yerinde de devam ediyor. Bu etkinlikler hem ülke hem de şehir ekonomisine ve turizmine ciddi katkı sağlıyor. Özellikle Göbeklitepe ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzemizi Ramazan Bayramı haftasında yaklaşık 80 bin ziyaretçi ağırladı. Bu gerçekten ülke ve Şanlıurfa ekonomisine ciddi bir katkı. 18 Mayıs'ta müzemiz ücretsizdi o gün 2 bin 600 kişi ziyaret etti. Bu da çok önemli bir rakam. Yaptığımız bu tür etkinlikler ve bakanlığımızın bize sağladığı imkanlar çerçevesinde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz."