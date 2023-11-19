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Sanatsal Yaratım-Dönüşüm sergisi AKM'de ziyarete açıldı

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Sanatsal Yaratım-Dönüşüm sergisi AKM'de ziyarete açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatroları, İstanbul 2. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali kapsamında, "Sanatsal Yaratım-Dönüşüm" adlı atölye sergisini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatroları, İstanbul 2. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali kapsamında, "Sanatsal Yaratım-Dönüşüm" adlı atölye sergisini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açtı.

Konuya ilişkin Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre sergi, sanatsal yaratım süreciyle kostüme dönüşen kağıt ve plastik gibi atık malzemelerden yapılmış eserleri içeriyor.

Sergi, AKM Tiyatro Salonu'nun fuaye alanında 26 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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