SANATIN HADSİZLERİ NESLİHAN ATAGÜL DOĞULU’NUN “HADSİZ PROJE”SİNDE BULUŞTU

İlk sayısından bu yana ağırladığı röportaj konukları ve “Vaktinin Hadsizi” ile kendi döneminin en sıra dışı ve topluma mal olmuş kişiliklerini okurlarına sunan ve bir Alim Yapım projesi olan ‘Hadsiz’ derginin beşinci sayısı bugün itibariyle derginin Instagram hesabı “Hadsiz Proje” ve hadsizproje.com web sitesi üzerinden yayınlandı.

Online derginin beşinci sayısında Neslihan Atagül Doğulu’nun röportaj konuğu, durağan heykel anlayışından farklı olarak tekniği ve sanatı harmanladığı kinetik heykellerini sanatseverlerin beğenisine sunan heykeltıraş Server Demirtaş olacak. Derginin bu sayısındaki “Vaktinin Hadsizi” bölümünde ise okurları ney üflemedeki ustalığı yanında hicivleriyle de döneminin en hadsiz kişiliklerinden biri olan Neyzen Tevfik karşılayacak.

Heykelleri Harekete Geçiren Sanatçı: Server Demirtaş

Online derginin beşinci sayısında okurları ilk olarak küçük yaşta babasından öğrendiği teknikler ve makineye olan ilgisi ile heykel sanatını harmanlayarak kinetik heykeller yapan sanatçı Server Demirtaş ile yapılan ilham veren bir röportaj karşılıyor. Derginin yeni sayısındaki röportajda Server Demirtaş, heykellerini harekete geçirme motivasyonu ile heykel sanatına olan tutkusunu bilinmeyen yönleriyle anlatıyor. Demirtaş’ın hayata dair bakış açısını yansıttığı cümleler ise okurlar için yeni dünyaların kapılarını aralayacak. “Durmak bana çok feci geliyor. Benim hareketli bir şey yapmam lazım. Durduğumda kendimi ifade etmemiş gibi hissediyorum” cümleleriyle neden kinetik heykel yapmaya başlayıp büyük bir tutkuya dönüştürdüğünü anlatan Demirtaş, küçük yaşlarda izlediği Leonardo Da Vinci belgeseli ve babasından aldığı teknik bilgilerin kendi hayatını ne derece şekillendirdiğinin hikayesini de samimiyetle paylaşıyor.

Ney ve Hicvin Üstadı: Neyzen Tevfik

Derginin beşinci sayısında okurların hadsizliklerle dolu hayatını okuyacağı bir başka isim de kendi döneminin en çok tartışılan fakat en başarılı isimlerinden biri olan ney ustası Neyzen Tevfik olacak. Hadsizliklerle dolu hayatının ilmek ilmek işlenerek aktarıldığı yazıda okur ilk olarak Neyzen Tevfik’in çocukluğuyla beraber dervişlerin üflediği neylerin bambaşka bir havaya bürüdüğü kahvehanelerde bir yolculuğa çıkacak. Tevfik’in ileride bir hiciv ustası olmasında en büyük pay sahibi olan Şair Eşref’le tanışması ve kaleminin de neyi gibi kuvvetli olması da yazıda ele alınan bölümler olacak. Gününün neredeyse tamamını geçirdiği dost meclislerindeki sohbetler esnasında kendini verdiği içki ve ondan aldığı keyifle dinleyenleri sarhoş eden neyini üfleyen Neyzen Tevfik’in mahareti, derginin yeni sayısında okurunu bekliyor olacak.