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Sanatın Derinliklerine Yolculuk: Demet Başbayram'ın Eşsiz Eserleri Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde Sergileniyor

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Sanatın Derinliklerine Yolculuk: Demet Başbayram'ın Eşsiz Eserleri Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde Sergileniyor
Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, "Ağaç Altından Gökyüzüne" adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçı Demet Başbayram'ın kat-ı (kağıt rölyef) ve tuval üzerine akrilik boya tekniği ile hazırladığı 20 eser, sergide yer alıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, "Ağaç Altından Gökyüzüne" adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçı Demet Başbayram'ın kat-ı (kağıt rölyef) ve tuval üzerine akrilik boya tekniği ile hazırladığı 20 eser, sergide yer alıyor.

Demet Başbayram: Her tablo ruhumun derinliklerinden bir iz taşıyor
Sanatçı Demet Başbayram eserlerini anlatırken, ‘’Tablolarımı kat-ı tekniğiyle yaptım ve her birinin ayrı bir hikâyesi var. Eserlerimde tek bir konuyu değil hayatın içinde olan tüm sorun ve mutlulukları yansıtmaya çalıştım. Doğruluğu ve iyiliği yüreğime koydum, ellerimde rölyef sanatındaki güzellikle hayat buldular. Yaptığım her tablo ruhumun derinliklerinden bir iz taşıyor. Bir ağacın altında başlayan hikayemi; sabır, ahenk ve uyumla ağacın özünden gelen kağıtlara işledim. Bu sergiyi açmamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.

Sergi, 25 Ekim'e dek AKSM’de ziyaret edilebilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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