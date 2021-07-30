Sanatçılardan orman yangınlarına  tepki

Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan yangınlar, herkesi üzerken, ünlüler de bu yangınlara sessiz kalmadı. Fettah Can, Yalın, Nilgün Belgün, Yalın gibi birçok ünlü bu yangınlara tepki gösterdi.

Onlarında Ciğerleri Yansın

Yalıkavak Pandemi' de sahne alan sevilen gurup Rubato programına başlamadan önce gurubun solisti Özer Arkun '' Sizlere iyi geceler dilemeyi çok isterdim, bu gece sahneye acılı ve buruk çıkıyoruz. Ormanlarımızı yaktılar, ciğerimizi yaktılar bir çok can yitip gitti sebep olanlarında umarım ciğerleri yansın ama bizler sağlam duracağız ki onlar muvaffak olduk sanmasınlar '' dedi. Rubato bu buruk gecede hareketli şarkılar söylemek yerine daha duygusal şarkılar söylemeyi tercih etti.

Vicdanınızı Gömün

Farklı tarzı ve ses tonuyla kısa zamanda büyük bir kitlenin sevgisini kazanan sanatçı Derya Bedavacı geçtiğimiz akşam Yalıkavak Mücver' de sahne aldı. Sanatçı sahneye çıkarak izleyicisini selamladıktan hemen sonra '' Bu gece ne acı bir gecedir dostlar zaten güzel günler yaşamıyorduk yanan her bir ağacımız canlarından olan her bir canlımız bu acımıza kat kat acı ekledi. Hepimizin içi yanıyor ciğerimiz yanıyor . Sebep olanlar , vicdanını da ahlakını da yanan bu canlılarla beraber gömsün insaf. Şimdi bizler daha da dik durmalıyız. '' diyerek bir süre tüm izleyicisini sessizliğe boğdu. '' Bu gece eğlence yok hüzün var acı var şarkılarımızda '' diyerek programına başladı. Sanatçı yaklaşık iki saat hüzünlü şarkılarıyla izleyicisine farklı bir Bodrum gecesi yaşattı.

İŞTE BAZI ÜNLÜLERİN PAYLAŞIMI

Ünlü şarkıcı Hadise, "Ülkemizin birçok yerinden gelen orman yangını haberleri içimizi yakıyor... Umarım daha fazla zarar görmeden, bir an önce kontrol altına alınır... Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun..."

Ahmet Kural da, "Yakın içimizi yakın" paylaşımıyla tepkisini paylaştı.

Burcu Güneş, "Canlarımız, hayvanlarımız, ormanlarımız... #Adana ah #Manavgat çok üzgünüm ben çok..."

Derya Uluğ, Manavgat, Adana, Osmaniye, Mersin, Marmaris, Kayseri şimdi de Kocaeli… Ülke alev alev yanıyor.Allah oradaki herkesin yardımcısı olsun."

Fettah Can, "Ormanlarımızı ciğerlerimizi yakıyor şerefsizler"

Ünlü şarkıcı Haluk Levent de bu nasıl kötü bir gün diyerek; "Yangınlar yüreğimizi yaktı. Evleri yanan insanlarımız, ağaçlarımız, canlılarımız, çok acı çok..." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, "Resmen kundaklanıyoruz. Neler oluyor?"

Ünlü şarkıcı Yalın ise, "Önce Manavgat şimdi Marmaris, dünya güzeli yerler, o canım ağaçlar, hayvanlar, orman…evleri yanan çaresiz insanlar…Kalbim paramparça! Kötü niyeti veya ihmali olan,bu kabusa sebep kim varsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır!…Söndürme çalışmalarında emek veren tüm ekiplere güç kuvvet diliyorum." ifadelerini kullandı.