SANATÇI YAŞAM EVİ SAKİNİ HİKMET KARAGÖZ VEFAT ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2011’de faaliyete aldığı Sanatçı Yaşam Evi sakinlerinden Hikmet Karagöz yaşamını yitirdi. Bizimkiler isimli dizide canlandırdığı “Abbas” karakteriyle Türk izleyicisinin yakından tanıdığı Karagöz, 2018 yılından bu yana Kartal Kavacık’ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde misafir edilmeye başlanmıştı.

Rahatsızlanması sonucu 15 Ekim’de Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Palyatif Yoğun Bakım Ünitesin’e acil yatışı sağlanan Karagöz, bu sabah yaşama gözlerini yumdu. Karagöz’ün cenazesi bugün İkindi Namazının ardından Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı’nda defnedilecek.

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

Samsun’da 11 Haziran 1946 tarihinde dünyaya gelen Hikmet Karagöz, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Aynı zamanda ressam da olan Karagöz, amatör tiyatro hayatına 1962 ile 1963 yıllarında Eminönü Halkevi’nde başladı. 1964 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda ise profesyonel tiyatro hayatına adım attı. 1974 yılında “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı filmde, 1982 yılında ise “Faize Hücum” adlı sinema filmlerinde rol aldı. Çok sayıda dizi ve sinemada oyunculuk yapan Hikmet Karagöz, 1989 yılında yayına giren “Bizimkiler” adlı televizyon dizinde oynadığı “Abbas”rolüyle ününe ün kattı. Karagöz, 25 Kasım 2017’den bu yana Sanatçı Yaşam Evi’nde misafir ediliyordu.