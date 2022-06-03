Sanatçı Keita: Dünyada artık Afrika'nın zamanı geldi
"Afrika'nın altın sesi" olarak bilinen sanatçı Salif Keita, Afrika'nın dünyanın yükselen yüzü görüntüsü olacağını belirterek, "Dünyada artık Afrika'nın zamanı geldi. Şu anda artık Afrika için hayal etmek ve hayalleri gerçekleştirme zamanı." dedi.
KÜLTÜR-SANAT 03.06.2022, 21:52
Salif Keita, Afrika topraklarında Albino hastalığı nedeniyle bembeyaz bir siyah olarak doğan ve Mali İmparatorluğunu kuran Soundjata Keita'nın torunu olan sanatçı, bu akşam Ankara'da vereceği konser öncesi Afrika Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
Ankara'da konser verecek olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Keita, Türkiye'de kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı çok memnun olduğunu, Türkiye'nin kültürünü korumaya çalışmış ülkelerden arasında yer aldığını dile getirdi.
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