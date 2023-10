Sanatçı Fatma Kadir ve İlhan Sayın Solo Sergileri ile ABD’de

Sanatçı Fatma Kadir “Water Bird Watching” ve İlhan Sayın “Flowers of Hope” isimli kişisel sergileri eş zamanlı olarak 1 Ekim 2023 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’da açıldı.