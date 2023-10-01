Sanatçı Fatma Kadir ve İlhan Sayın Solo Sergileri ile ABD’de

Sanatçı Fatma Kadir “Water Bird Watching” koleksiyonunda, göçmen kuşlar ile doğanın birliğini tasvir etmeyi ve doğa bilincine estetik bir duygu yaratmayı amaçlamaktadır. Göç eden kuşlar ile küresel ısınma arasındaki ilişkiyi deşifre ederek, kuşların yaşadığımız dünyadaki önemine dikkat çekiyor.

Sanatçı İlhan Sayın “Flowers of Hope” koleksiyonunda, biyolojik çeşitliliğin gelecek nesiller için muazzam değere sahip küresel bir varlık olduğunun giderek daha fazla kabul edildiğine ve iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde azalan türlerin sayısını korumamız gerektiğine dikkat çekiyor.

Sanatçı Kadir ve İlhan; ”1 Ekim 2023 tarihinde The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’da kişisel sergilerimizin sanat izleyicisiyle buluşmasından dolayı çok mutluyuz. İklim ve çevre eleştirilerimizle hazırladığımız resimlerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uluslararası platformda uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalarımızın, dünyadaki önemli çevre ve iklim etkinliklerine kabul edilmesinden dolayı onur duyuyoruz.” sözleriyle sergisi hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Sanatçıların çalışmaları sanatçı Mehmet Kuran, Günsu Saraçoğlu ve Selva Özelli ile birlikte; Londra İklim Eylem Haftası, New York İklim Haftası, Florida İklim Haftası, Birleşmiş Milletler MENA Çevre Haftası, Uluslararası İklim Değişikliği Haftası gibi önemli çevre etkinliklerinde de yer almıştır. Aynı zamanda Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP28) dijital olarak da sergilenecektir.

Sergide yer alan eserlerden hazırlanan sanal sergiyi ilgili linklerden ziyaret edebilirsiniz.

Fatma Kadir “Water Bird Watching” : https://www.youtube.com/watch? v=AbPLIp6NLD4&list= PLT8PJCeIowgkXEVLPe- ny8UDajKz2KDcL&index=27

İlhan Sayın “Flowers of Hope” : https://www.youtube.com/watch? v=WkK5Qa1EquY&list= PLT8PJCeIowgkXEVLPe- ny8UDajKz2KDcL&index=20

MENACW: https://www.youtube.com/watch? v=fHWEae72txs

Sanatçı Fatma Kadir “Water Bird Watching” ve İlhan Sayın “Flowers of Hope” isimli kişisel sergilerini 31 Aralık 2023 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center: 1 -31 Aralık 2023, Açılış: 1 Ekim 2023, Pazar

Adres: 100 Lafayette Street Havre de Grace, MD 21078 Phone: 410-939-4800