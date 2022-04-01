Sanatçı Altan Erkekli'den 'çevre duyarlılığı sanatla gelişir' mesajı

Tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Erkekli, EKO İKLİM Zirvesinde konuşulanların öneminin sanatın içinde var olduğunu belirterek, "Yeni nesil genç kuşaklara, mini mini yavrulara çevreyi korumayı tiyatro anlatır." dedi.

KÜLTÜR-SANAT 01.04.2022, 20:18
Sanatçı Altan Erkekli'den 'çevre duyarlılığı sanatla gelişir' mesajı

ATO Congresium'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu EKO İKLİM Zirvesi'nde 20'den fazla ana oturumun sunuculuğunu üstlenen usta sanatçı Altan Erkekli, , iklime ve çevreye bakışı ile yeni projelerini anlattı.

Erkekli, ekonomi ve iklim zirvesinin dünyada bir ilk olarak cumhuriyetin başkenti Ankara'da yapıldığını, bunun Türkiye ve dünya için çok önemli olduğunu söyledi.

Usta sanatçı, 25 yıl Ankara'da yaşadığını ve kendisini var eden Ankaralılara vefa borcunu ödemek üzere sunuculuk teklif edilen zirveye görev aşkıyla geldiğini kaydetti.

İki günlük zirveye katılan herkesin büyük bir coşku içinde olduğunu söyleyen Altan Erkekli, "Bu iklim zirvesinde yapılması gerekenleri, yapacaklarını, yaptıklarını anlatıyorlar. Herkesin birbirini dinleyerek, herhalde ümit ediyorum ki, dinleyerek özümseyerek çıktığı bir kongre olmuştur. Ümit ediyorum ki bütün konuşmacılar, parlamenterler, belediye başkanları vardı, herhalde herkes izleyerek, dinleyerek birbirini ve bütün bu konuşmalardan etkilenerek ayrılmışlardır. Bu konuların gerekliliğini de yerine getirirler önümüzdeki günlerde. Bakacağız, göreceğiz." diye konuştu.

Altan Erkekli, şunları kaydetti:

"Buradaki iklim zirvesinde konuşulanların önemi zaten sanatın içinde var. Eğer siz şairleri çoğaltmazsanız kuşları vuranlar çok olur. Eğer siz şairleri çoğaltmazsanız, karşı cinse karşı şiddet uygulayan çok olur. Eğer siz ressamları çoğaltmazsanız, tablolara bakıp da çevrenin güzelliğini fark eden insan olmaz. Yeni nesil genç kuşaklara, mini mini yavrulara çevreyi korumayı tiyatro anlatır. Sanatı her zaman ayakta tutmalıyız, müziği her zaman ayakta tutmalıyız. Ekonominin gelişmesi olur ama kendini var eden birey o toplumda, o binayı, o çevreyi kullanmayı bilen birey olmadığı sürece istediğiniz kadar yenilik yapın bunun hiçbir önemi yok. Sanat olmadığı zaman yavan bir yemek gibidir hayat. Sanat her şeyin estetiğini sunar. Bir yoldan geçersiniz, ağaçları görürsünüz. Ama bir ressamın tuvalinde o ağaçların üstüne vuran güneşin rengi öyle bir farklıdır ki, '20 yıldır geçtiğim yerde ben böyle fark etmemiştim bu güneşin düştüğü yaprakların rengini' dersiniz. İşte sanat buradan başlar, çevreye ve sanata sahip çıkarak. Başkentin bizden sonraki nesillere tertemiz devredilmesi, binaları, yeşiliyle ve insan ilişkilerindeki örnek şehir olmasını hedeflemeliyiz."

"Şifa Niyetine" yollarda

Altan Erkekli, son dönemde, tiyatrocu Veysel Diker ile sahneledikleri "Şifa Niyetine" isimli gösteriyi seyirciyle buluşturduklarını kaydetti.

Sakarya'daki turnesinden Ankara'ya geldiğini belirten Erkekli, gösteride bir zaman tüneline girerek, nasıl tiyatro serüvenine başladığını ve Ankara Sanat Tiyatrosundaki anılarını anlattığı oyununda, seyirci ile 2 saatlik hoş bir zaman paylaştığını ifade etti.

"Tiyatro oyunlarım unutuldu gitti ama Vizontele hala izleniyor"

Yakın zamanda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ramazan eğlenceleri kapsamında kendilerinden oyun istediğini söyleyen Erkekli, "Ramazan eğlenceleri için Veysel Diker 'Ortadaki Oyun' isimli oyunu kaleme aldı. Oyunumuz 9 Nisan'da prömiyer yapacak. Onun heyecanı içindeyiz." dedi.

Erkekli, şu anda dizi projesi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tiyatro beni daha çok mutlu ediyor. Sahnede olmak, seyirciyle birlikte olmak çok güzel. Ama Türkiye'deki yaşam koşulları nedeniyle televizyonda olmak da zorunlu oluyor. Kardeş sanatlar gibi görünse de disipline yaklaşımları bakımından tiyatro bizim mutfağında öğrendiğimiz bir sanat olduğu için bize daha yakın ama kalıcılığı açısından sinema farklı. Vizontele'yi herkes konuşuyor. Oynadığım, Ankara Sanat Tiyatrosunda ödül aldığım oyunlar ve dünya tiyatrosunun çok değerli yazarları, Türk tiyatrosunun değerli yazarlarının oyunları unutuldu gitti, izlemeyenler var ama Vizontele'yi hala kuşaklar izliyor onun için var olduğu şartlar doğrultusunda da sinemada olmaya çalışacağım."

Erkekli, yapım ve yönetmenliğini Meta Akkuş'un üstlendiği, 4 yıl önce Mardin'de çekimleri tamamlanan fakat yeni vizyona girecek olan "Bir Dilek Tut" filminin galasının 6 Nisan'da, vizyon tarihinin ise 8 Nisan'da olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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