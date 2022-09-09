Sanatçı Ahmet Özhan, Tuğrul İnançer'le 55 yıllık dostluğunu anlattı

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden yazar, hukukçu, mutasavvıf ve Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer'le arkadaşlığını, onun öğretilerini ve geride bıraktığı izleri anlatan Ahmet Özhan, İnançer'le 1967'de tanıştıklarını dile getirdi.

Özhan, tanıştıklarında kendisinin 17, İnançer'in ise 21 yaşında olduğunu belirterek, "Müzik çalışmalarım için konservatuvarın yanı sıra Üsküdar Musiki Cemiyetine gitmem gerektiğini büyüklerim söylemişti. Beni cemiyete yolladılar, Emin Ongan hocamla görüşmek üzere. Gittim, Üsküdar Doğancılar Yokuşu'nda çaldım kapıyı, girdim. Öyle bir hayat başladı orada." diye konuştu.

Cemiyetin kapısını açanın, yaşamı boyunca "ağabey" dediği İnançer olduğuna dikkati çeken sanatçı, "O hatırlıyordu (bu anıyı). 'Daha yeni delikanlı olmaya başlayan, sapsarı bir oğlan geldi. O sendin. Kapıyı ben açtım' dedi. Unutmamıştı. O zaten her şeyi hatırlıyordu. Biz hatırlamak ihtiyacı hissetmezdik, nasıl olsa o hatırlar diye. Öyle bir dominant, öyle bir kapsayıcı kişilikti. Orada başlayan tanışıklık, arkadaşlık, dostluk, abi kardeşlik, sonra hayat rehberliğine, ondan sonra hayatı aydınlatıcılığa, mürşidliğe kadar uzanan, yarım asrı aşan bir yolculuk, omuz omuza, yürek yüreğe..." ifadelerini kullandı.