Sanat izleyicisi, Nostalji Sergisi ile geçmişe büyülü bir yolculuğa çıkıyor

Sanatçı Çakmak, “Nostalji sergimdeki eserlerimle; eski ile yeniyi, tarih ile sanatı, kompozisyon yaklaşımlarındaki nostaljiyi, eski oyuncukları, bebekleri ve kuklaları, sanat izleyicisiyle buluşturmaktan dolayı çok mutluyum. İzleyiciyle birlikte zamansız büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz.” düşüncelerini ifade ediyor.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise;

“Evrim Sanat Galerisi’nde “Nostalji” sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Soner Çakmak’ın da sözlerinde ifade ettiği gibi; geçmiş ve gelecek arasında sentezlenmiş eserlerle keyifli bir içsel yolculuğa çıkıyoruz, hatta çocukluğumuza gidiyoruz. İzleyicinin de büyük beğenisini toplayan eserleri görmek isteyen tüm sanatseverleri Evrim Sanat Galerisi’ne bekliyoruz.” dedi.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 28 Kasım 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.