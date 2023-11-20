  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Sanat ile Kadın Emeği Buluşturan Kolektif: Mavi Boncuklu Kadınlar

Sanat ile Kadın Emeği Buluşturan Kolektif: Mavi Boncuklu Kadınlar

Yayınlanma:
Sanat ile Kadın Emeği Buluşturan Kolektif: Mavi Boncuklu Kadınlar
II. Uluslararası Tarsus Festivali, “Şahmeran Yılı” etkinlikleri kapsamımda 17-18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde katılımcılara takdim edilen Şahmeran temalı 40 adet el yapımı seramik tabak Mavi Boncuklu Kadın Kolektifi tarafından hazırlandı.

Seramik sanatçısı Tuğba Küçükbahar önderliğinde kurulan ve çalışmalarını sürdüren; Mavi Boncuklu Kadın Kolektifi, kadının sanatla kendine yaşamda yeni bir alan açmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kadın kolektifi bünyesinde çalışan kadınlarla hazırlamış olduğu tamamen el yapımı seramik tasarım tabaklar festival katılımcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Sanatçı ve Mersin Kent Konseyi Kültür Sanat Üyesi Tuğba Küçükbahar; “Mavi Boncuklu Kadın Kolektifi ile kadının sanat yoluyla ürettikleriyle kendilerine yaşamda yepyeni bir alan açmaları açısından çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Festival için özel olarak tasarlanan Şahmeran tabaklar; elle şekillendirilmiş ve renklendirilmiştir. Mavi Boncuklu Kadın Kolektifi, kadın emeği ile üretmeye ve projelerde yer almaya devam edecektir. Bizi destekleyen herkese kolektif bünyesinde yer alan tüm kadınlar adına teşekkürlerimi sunuyorum.“ sözleriyle düşüncelerini aktardı.

foto-1.jpeg

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen “Şahmeran” temalı festivalde; atölyeden workshoplara, defileden söyleşilere, film gösterimlerinden ulusal ve uluslararası halk dansları topluluğu gösterilerine kadar birçok etkinlik katılımcılarını ağırladı. Festivalde ayrıca çocuklar için de animasyon, tiyatro ve müzik içeren eğlenceli aktiviteler yer aldı. Ulusal ve uluslararası halk dansları toplulukları da, festival boyunca yöresel danslarını katılımcılar için sergiledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
İzlenilmesi gereken 5 biyografi belgeseli
İzlenilmesi gereken 5 biyografi belgeseli
Broadway Müzikalinde Başrol Oynayan İlk Türk Kadın
Broadway Müzikalinde Başrol Oynayan İlk Türk Kadın
Uluslararası Tarsus Festivali pek çok ünlü konuğun katılımıyla başladı
Uluslararası Tarsus Festivali pek çok ünlü konuğun katılımıyla başladı
Buray'dan yeni albüm
Buray'dan yeni albüm
Kum ve Holistic Tsunami'den sürpriz düet
Kum ve Holistic Tsunami'den sürpriz düet
Ayasofya Camiine girişlerin ayrılacak olması vatandaşı sevindirdi
Ayasofya Camiine girişlerin ayrılacak olması vatandaşı sevindirdi
Keremcem'den yeni tekli; Molekül
Keremcem'den yeni tekli; Molekül
Dr. Ayşe Duman Yitik Cennet Kadınlık Anlatı Sanatıyla seyircisiyle buluşuyor
Dr. Ayşe Duman Yitik Cennet Kadınlık Anlatı Sanatıyla seyircisiyle buluşuyor