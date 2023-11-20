Sanat ile Kadın Emeği Buluşturan Kolektif: Mavi Boncuklu Kadınlar

Seramik sanatçısı Tuğba Küçükbahar önderliğinde kurulan ve çalışmalarını sürdüren; Mavi Boncuklu Kadın Kolektifi, kadının sanatla kendine yaşamda yeni bir alan açmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kadın kolektifi bünyesinde çalışan kadınlarla hazırlamış olduğu tamamen el yapımı seramik tasarım tabaklar festival katılımcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Sanatçı ve Mersin Kent Konseyi Kültür Sanat Üyesi Tuğba Küçükbahar; “Mavi Boncuklu Kadın Kolektifi ile kadının sanat yoluyla ürettikleriyle kendilerine yaşamda yepyeni bir alan açmaları açısından çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Festival için özel olarak tasarlanan Şahmeran tabaklar; elle şekillendirilmiş ve renklendirilmiştir. Mavi Boncuklu Kadın Kolektifi, kadın emeği ile üretmeye ve projelerde yer almaya devam edecektir. Bizi destekleyen herkese kolektif bünyesinde yer alan tüm kadınlar adına teşekkürlerimi sunuyorum.“ sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen “Şahmeran” temalı festivalde; atölyeden workshoplara, defileden söyleşilere, film gösterimlerinden ulusal ve uluslararası halk dansları topluluğu gösterilerine kadar birçok etkinlik katılımcılarını ağırladı. Festivalde ayrıca çocuklar için de animasyon, tiyatro ve müzik içeren eğlenceli aktiviteler yer aldı. Ulusal ve uluslararası halk dansları toplulukları da, festival boyunca yöresel danslarını katılımcılar için sergiledi.