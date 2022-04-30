Samsun 121 ahşap camiye ev sahipliği yapıyor

Şehrin ilk ahşap camisi olarak bilinen Göğceli Camisi 1206 yılında Selçuklular döneminde Çarşamba ilçesinde çivi kullanılmadan karaağaç, dişbudak ve kestane ağaçları kullanılarak, sonuncusu ise 1957 yılında Salıpazarı ilçesinin Alan köyünde inşa edildi.

Anadolu'nun ayakta kalan en eski ahşap camisinin de Samsun'da olduğunu vurgulayan İpekdal, kentte 121 ahşap cami bulunduğu belirtti.

Samsun'un orman zengini olması dolayısıyla geçmişte camilerin inşasında bolca ahşap kullanıldığına işaret eden İpekdal, şöyle devam etti:

"Kentteki ahşap camilerin büyük kısmı ibadete açık durumda. Restorasyonu devam edenler de var. Kavak, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Asarcık ilçelerinde ahşap camilerimiz var. Yoğunluk olarak Çarşamba ilçesinde daha fazla. Bölgedeki en eski çivisiz camilerden Ordu Köyü Camisi, Taceddinoğulları Beyliği tarafından yaptırılmış. Terme'de Pazar Camisi'nin de yakın zamanda restorasyonu yapıldı. Şehir merkezinde yaşayan bir cami. Halen beş vakit namazın kılındığı, ramazanda mukabelelerin okunduğu bir cami."