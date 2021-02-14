Samet Nohut'tan ilk single çalışması 'Aşk Makamı'

Katıldığı O Ses Türkiye Yarışması’nda adını duyuran, Hadise’nin ekibinden Limburglu Samet Nohut, ilk single çalışması “Aşk Makamı”nı Şubat ayının ilk haftası Mustafa Sandal prodüktörlüğünde müzik severlerin beğenisine sundu.

YADA Müzik etiketiyle çıkan “Aşk Makamı” şarkısının sözü ve müziği Abdullah Buğdaycı, aranjesi ise Hakan Pekinbudak & Burhan Kafadar imzası taşımakta. Şarkının klip yönetmenliğini ise Oğuz Türkmen üstlendi. Samet Nohut’un genel koordinatörlüğü ve menajerliği ise Tekin Önal tarafından yapılmakta.

Samet Nohut Yenigün Gazetesi'nden Engin Çağlar’ın sorularını yanıtlıyor..

İlk single çalışman “Aşk Makamı” ile müzik piyasasına hoş geldin sevgili Samet, müzikal yolculuğun nasıl başladı? Okuyucularımıza biraz kendinden bahsedebilir misin?

* Belçikada ilk okul çağlarımda yaklaşık 6 yaşımda iken 23 nisanda çıktım ilk sahneme ve tabiki aldığım alkışlar beni o anda büyüledi ve müzik aşkım bu şekilde başladı. 23 Ekim 1985 te Belçikanın Lommel şehrinde doğdum. Aslen Trabzonluyum. Uzun yıllar futbol oynadım başarılı bir futbolcuydum hem müzik hem futbol bir dönemde tiyatro ile ilgilendim fakat bir noktadan sonra karar vermem gerekiyordu ve ben müziği seçtim ve bu seçimimdende çok memnunum.

O Ses Türkiye yarışmasına katılma fikrin nerden aklına geldi?

*O ses türkiyeye çok yakın bir arkadaşımın baskısıyla ve isteğiyle katıldım.

“Aşk Makamı”nın oluşum süreci nasıl gelişti?

*O ses Türkiye döneminden sonra harıl harıl beste aradım çok bestekarla tanıştım hepsine saygım sonsuz fakat AŞK MAKAMI eserini duyduğum an içimden bir ses doğru şarkı ve doğru zaman bu dedi ve nitekimde adımımızı atmış olduk.

Türk Pop Müziğin star ismi Mustafa Sandal single çalışmanın prodüktörlüğünü üstlendi bu senin için nasıl bir duygu?

* Mustafa Sandal benim için bu hayattaki en büyük şans onunla olmak onunla çalışmak büyük onur ve gurur.

Genel koordinatörün ve menajerin Tekin Önal’la yollarının kesişmesi nasıl oldu?

*Genel Koordinatörüm ve menajerim Tekin önal ile O ses Türkiye dönemi Mustafa Sandalın kulisinin önünde tanıştık benim hayatımın dönüm noktasıydı diyebilirim, o gün çok üzgündüm çünkü o akşam elenmiştim her jüri üyesi ile olduğu gibi vedalaşmak niyetiyle gitmiştim kulise, Tekin abim beni teselli edip bana inandıklarını söylemişlerdi çok mutlu olmuştum o gün bugün hiç ayrılmadık.

Klip çekimi nerede gerçekleşti? Klibin hikayesinden bahsedebilir misin?

* Klip çekimi 2 ayrı Ülkede ve şehirlerde çekildi Rotterdam ( Hollanda) Belçika ( Lommel, Antwerpen). Klibimin yönetmeni Oğuz Türkmen kardeşim yıllardır Belçikada bu işin erbabı olarak bilinir aklıma ilk gelen o oldu ve nitekim bir araya gelip aklımdaki ve hayalimdeki şeyleri ona söyledim çok beğendi ve tabiki onunda fikirleri birleşince adımımıza attık.

Müzikteki hedeflerin neler?

*Müzikte kendime bir hedef belirlemedim hayallerimin peşinden koşmak istiyorum, 10 binlerce sevenimle aynı sahnede gönül birliği yaparak hep bir ağızdan şarkılarımı söylemek istiyorum.

Pandemi sürecinde en çok müzik sektörü etkilendi. Pandemi sonrasında aklında ne gibi projeler var?

*Pandemi sürecinden sonraki hedeflerim hiç durmaksızın sahneden sahneye ve konserden konsere koşmak yani bol bol çalışmak.

Samet Nohut, bu güzel röportajın için teşekkür ediyor, sana müzik piyasasında başarılar diliyorum.

*Asıl ben sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bana değer verip zaman ayırdığınız için.