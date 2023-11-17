Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı tarafından kesintisiz sürdürülen “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, 30. kez sahiplerini buldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden derece ile mezun olan genç sanatçıların ödüllerine kavuştuğu tören İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleştirildi. Dereceye giren 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını verilirken, öğrencilere ödüllerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan takdim etti.

Ödül alan isimler ise Resim Bölümü’nden Melike Kucur, Berrin Cirit, Utku Eroğlu, Heykel Bölümü’nden Elif Ece Alarcin, Lara Yurtseven, Ufuk Aydın, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Zeynep Apaydın, Eren Kurt, Elif Zaim oldu.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, “Benim için sanat, bir aile mirası. Dedem Sakıp Sabancı’nın yıllar boyu biriktirdiği eserler, sadece bir koleksiyon değil, aynı zamanda bir vizyondu. Bu vizyon, evimizi müze haline getirerek topluma kazandırıldı. Sakıp Sabancı Müzesi, dedemin hat ve resim koleksiyonlarının yanı sıra dünya çapında sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapan multidisipliner bir yer haline geldi. Dedem, bu yolda kendisine Atatürk’ü örnek almış, sanatın ve sanatçının önemine vurgu yaptığı, “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız” sözlerini sık sık hatırlatmıştı. İşte bu ödüllerle dedemin inancını yaşatıyoruz… O, toplumun sanatçıların omzunda, sanatla yükseleceğine inananlardandı. Bu yüzden sadece koleksiyoner olmakla yetinmemiş, sanatın yanında olmayı, sanatı ve sanatçıyı desteklemeyi büyük mutluluk vesilesi olarak kabul etmişti. Bu ödülün 30 yıllık yolculuğu inanılmaz. 300’e yakın genç sanatçı, bu sayede fırsatlarla dolu bir dünyaya açıldı. Kimisi kendisine atölye açtı, kimisi vizyonlarını geliştirecek çeşitli eğitimler aldı, kariyerlerinde ilerleme fırsatı buldu… Kısacası bu ödül bir kaynak, bir ilham, bir başlangıç noktası, kimi zaman can suyu oldu.” dedi.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Toplumsal gelişimi sağlamak amacıyla sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Tam 30 yıl önce de merhum Sakıp Sabancı tarafından başlatılan bu mirası taşımak bizim için hep çok kıymetli oldu. Gençleri teşvik etmek, bu yolda onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim için gurur ve mutluluk veren bir konu. Gençlerin şimdi ve gelecekte sanatın gücünü kullanarak yaratacağı toplumsal etkilere sonuna kadar inanıyoruz. Onların sanat eğitimlerinde ve bundan sonraki yolculuklarında onlara katkıda bulunmanın öneminin farkındayız. Bu vesileyle, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden mezun olan genç sanatçıları gönülden kutluyorum.” şeklinde konuştu.

30 yılda 269 genç sanatçıya ödül

1994 yılında kendi adını taşıyan Sanat Ödülleri’ni başlatan Sakıp Sabancı, tüm hayır işleri ile ödül programlarının devamını sağlamak için Sabancı Vakfı bünyesinde Sakıp Sabancı Fonu’nu oluşturdu. Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri ile 30 yılda 269 genç sanatçı toplam 7.185 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.