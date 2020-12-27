Sakıp Sabancı Müzesi'nden Kovid-19'la ön saflarda mücadele eden çalışanlara teşekkür konseri

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) tarafından düzenlenen Atlı Köşk'te Caz Konseri, pandemiye karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına, hizmet sektörü emekçilerine, öğretmenlere, sanatseverlere, kültür sanat aktörlerine, üreten ve paylaşan herkese teşekkür etmek amacıyla müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Vokalde Çağıl Kaya, saksafonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer'in yer aldığı Çağıl Kaya Trio; caz müziğinin sevilen eserleri ve kendi besteleriyle bir konser verecek.

"Atlı Köşkte Caz” konseri 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da TRT 2’de, 29 Aralık Salı günü saat 20.30’da ise SSM YouTube kanalında müzikseverlerle buluşacak."