Sakıp Sabancı Müzesi 100. Yıla özel ücretsiz

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü Sakıp Sabancı Müzesi ve müzede devam eden Modernizmin İzinde Türk Resmi sergisi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Cumhuriyet’in yetiştirdiği sanatçı kuşağını ve Cumhuriyet’in özgür ortamında yaratılan eserlerin de yer aldığı Modernizm İzinde Türk Resmi sergisi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan modernleşme sürecini krononolojik bir düzende sunuyor.