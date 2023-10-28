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Sakıp Sabancı Müzesi 100. Yıla özel ücretsiz

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Sakıp Sabancı Müzesi 100. Yıla özel ücretsiz
Sakıp Sabancı Müzesi Cumhuriyetin 100. yılında sanatseverleri ücretsiz ağırlayacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü Sakıp Sabancı Müzesi ve müzede devam eden Modernizmin İzinde Türk Resmi sergisi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Cumhuriyet’in yetiştirdiği sanatçı kuşağını ve Cumhuriyet’in özgür ortamında yaratılan eserlerin de yer aldığı Modernizm İzinde Türk Resmi sergisi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan modernleşme sürecini krononolojik bir düzende sunuyor.

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