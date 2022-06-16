"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
KÜLTÜR-SANAT 16.06.2022, 17:26
Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Baraj gölü altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, kart postallık görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen Halfeti, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.Ziyaretçiler baraj gölünde gerçekleştirilen tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.
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