SAHNEDEN YILDIZ GEÇTİ

Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Watergarden İstanbul’da bulunan JJ Arena’da sahne aldı. 'Delikanlım' adlı şarkısıyla geceyi başlatan Tilbe, güçlü sesi ve şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Gecede iki kere kostüm değiştiren ve sahne şıklığıyla da büyük beğeni toplayan Tilbe, söylediği şarkılar kadar sahne şovuyla da hayran bıraktı. Söylediği şarkıların hepsine eşlik eden hayranlarıyla şarkı aralarında sohbet eden Tilbe; "Çok güzelsiniz gerçekten. Bende sizin gözlerinizde güzel gözükmek için bugüne özel hazırlandım. Sizleri çok seviyorum.Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl hepimize sağlık mutluluk ve bereket getirsin” diyerek sevenlerine yeni yıl mesajı vermeyi ihmal etmedi.