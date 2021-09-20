SAHNEDE DİJİTAL BULUŞMA!

Başarılı sanatçı, 2017 yılında kaybettiğimiz Türk pop müziğinin efsane ismi Harun Kolçak'la sahnede dijital düet yapacak. 'Yeniden, 'Güzel Şeyler Söyle', 'Bile Bile', 'Benimsin' gibi şarkılarla döneme damga vuran ikili, Harun Kolçak'ın görüntüsünün ledlere yansıtılmasıyla yıllar sonra aynı sahnede buluşacak.

BKM YAZ ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ

22 EYLÜL DOĞU DEMİRKOL

23 EYLÜL AYTA SÖZERİ

24 EYLÜL YALIN – PAZAR ŞARKILARI

25 EYLÜL AŞKIN NUR YENGİ

27 EYLÜL ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

29 EYLÜL GÜLDÜR GÜLDÜR

01 EKİM ADAMLAR

02 EKİM ZEYNEP BASTIK

06 EKİM ANADOLU ATEŞİ

07 EKİM ZEYNEP BASTIK

09 EKİM CEZA

10 EKİM BİR ARADA CAZ

13 EKİM GÖKSEL

15 EKİM GAZAPİZM

16 EKİM OKTOBERFEST