SAHNEDE DİJİTAL BULUŞMA!

Başarılı sanatçı, 2017 yılında kaybettiğimiz Türk pop müziğinin efsane ismi Harun Kolçak'la sahnede dijital düet yapacak. 'Yeniden, 'Güzel Şeyler Söyle', 'Bile Bile', 'Benimsin' gibi şarkılarla döneme damga vuran ikili, Harun Kolçak'ın görüntüsünün ledlere yansıtılmasıyla yıllar sonra aynı sahnede buluşacak.
BKM YAZ ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ
22 EYLÜL DOĞU DEMİRKOL
23 EYLÜL AYTA SÖZERİ
24 EYLÜL YALIN – PAZAR ŞARKILARI
25 EYLÜL AŞKIN NUR YENGİ
27 EYLÜL ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
29 EYLÜL GÜLDÜR GÜLDÜR
01 EKİM ADAMLAR
02 EKİM ZEYNEP BASTIK
06 EKİM ANADOLU ATEŞİ
07 EKİM ZEYNEP BASTIK
09 EKİM CEZA
10 EKİM BİR ARADA CAZ
13 EKİM GÖKSEL
15 EKİM GAZAPİZM
16 EKİM OKTOBERFEST
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