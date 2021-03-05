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“Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümü yayınlandı

Zorlu PSM’nin sahne heyecanını paylaşan özel isimleri bir araya getirdiği Youtube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”, yeni bölümünde müzik dünyasının deneyimli isimleri Koray Candemir ve Özge Fışkın’ı bir araya getirdi.

“Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümü yayınlandı

Yeni formatlardaki dijital içerikleriyle seyircilere farklı deneyim sunmayı sürdüren Zorlu PSM, “Sahne Tozu Yutanlar” programında, deneyimli isimlerin samimi sohbetleriyle sahnede olmanın ruhunu paylaşıyor. 

Her şeyi alabilirler ama neşemizi asla…

Her hafta, sahne heyecanını paylaşan sanatçıların, birbirlerine merak ettiklerini sordukları ve sahne tozu yutmanın kendileri için anlamını paylaştıkları Zorlu PSM’nin Youtube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”da bu hafta; müzik sahnelerinin sevilen isimleri Koray Candemir ve Özge Fışkın’ın keyifli sohbetleriyle kamera karşısına geçiyor. 

Pandemi koşullarıyla canlı sahne performanslarının askıya alınmasının kendileri için nasıl bir süreç yarattığını anlatan deneyimli isimler; yeniden sahnede seyircileriyle buluşacakları günleri iple çektiklerini ifade etti. Sahne tozu yutmak deyimini hakkıyla yerine getirmiş sanatçılar, kanlı canlı seyirci yerine telefon ekranlarında izleyicilerle buluşmanın zorluğunu anlattı. 

Pandemi sürecinin kendileri için nasıl geçtiğine dair de samimi bir sohbet gerçekleştiren ikiliden Özge Fışkın “Karantina içimdeki şefin ortaya çıkmasına sebep oldu, bu hayatta şarkı söylemekten sonra en çok sevdiğim şeyin yemek yapmak olduğunu yeniden keşfettim.” ifadelerini kullandı.

Dinleyiciyle kurulan bağda hem şarkıyı sevmenin hem de teknik yerine hissederek söylemenin en önemli noktalar olduğunu vurgulayan ikili, içinden geçtiğimiz olağanüstü sürece yönelikse “Her şeyi alabilirler ama neşemizi asla” sözleriyle umutlarını yitirmediklerini vurguladılar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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ZORLU PSMSahne Tozu YutanlarKoray CandemirÖzge Fışkın
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