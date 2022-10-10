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‘Şahdamarım’ 12 Ekim’de Trump Sahne’de

Genco Erkal'ın, Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı yeni müzikli gösterisi ‘Şahdamarım’, 12 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da Trump Sahne’de izleyici ile buluşuyor.

KÜLTÜR-SANAT 10.10.2022, 12:17
‘Şahdamarım’ 12 Ekim’de Trump Sahne’de

Ahmed Arif'in ölümünün 30'uncu yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan Genco Erkal’ın müzikli gösterisi 'Şahdamarım', Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor. 

Oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumluyor.

#Genco Erkal
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