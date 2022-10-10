‘Şahdamarım’ 12 Ekim’de Trump Sahne’de

Ahmed Arif'in ölümünün 30'uncu yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan Genco Erkal’ın müzikli gösterisi 'Şahdamarım', Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor.

Oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumluyor.