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Şahabettin Aydın, "Usulen" teklisi ile karşınızda

Şarkıcı Şahabettin Aydın'ın merakla beklenen ikinci teklisi "Usulen" tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şahabettin Aydın, "Usulen" teklisi ile karşınızda

Yazın "Yaşamak Bu Değil" teklisiyle büyük ses getiren sanatçı Aydın'a, "Usulen" teklisinde şarkıcı Ülgen eşlik etti. Söz ve bestesi Özlem Güneykaya’ya ait olan, aranjörlüğünü Ersin Bişgen'in üstlendiği şarkının klip yönetmenliğini ise Kadir Yücel ve Yasemin kurttekin yaptı.

"Usulen" isimli çalışması için güzel şarkıcı Ülgen 'ile kendilerini iki ay stüdyoya kapattıklarını söyleyen Şahabettin Aydın, 2021'in kendisine şans getireceğini söyledi. "İlk şarkımda büyük bir çıkış yakaladım. 'Yaşamak Bu Değil' beklediğimizden çok daha fazla ilgi gördü" diyen Aydın, şöyle konuştu "Pandemiye rağmen özellikle sosyal medyada 'En çok dinlenenler' arasına girdik. Şimdi de sevgili Ülgen'le birlikte bomba gibi bir eserle sevenlerimizin karşısına çıktık. Uzun süredir eserimiz üzerinde çalışıyoruz. Ortaya harika bir düet çıktı. Müzikseverlere yeni yılda güzel bir eser hediye etmenin heyecanını yaşıyoruz."

Arif Sağ Müzik Okulu'nda profesyonel olarak nota, solfej ve bağlama eğitimi alarak şan eğitimini tamamlayan Şahabettin Aydın kendisini, “Müzik aşkı, enstrüman tutkusu ve kavruk Anadolu’nun bağrına işlemiş mayasında Neşet Ertaş’ına, Mahzuni Şerif’ine, Yunus Emre’ sine, Mevlanası’na uzanan bir kültür ve sanat bağımlısıyım” sözleriyle özetliyor.

Şahabettin Aydın, ünlü besteci Özlem Güneykaya'nın yazdığı Dark’n Dark music imzası ile çıkacak olan "Usulen"in uzun süre müzik listesinde en üst sırada kalacağını iddia ederek, "Dillerden düşmeyecek bomba gibi bir şarkı yaptık" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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