SAHA Studio’da beş sanatçıyla dönem sonu buluşması başlıyor!

Mart ayından beri SAHA Studio bünyesinde çalışan beş sanatçı, SAHA direktörü ve küratör Çelenk Bafra’nın moderatörlüğündeki sunumda bir araya geliyor. 19 Aralık Cumartesi, saat 15.30’da Kerem Ozan Bayraktar, Borga Kantürk, Gülşah Mursaloğlu, Metehan Özcan ve Dilek Winchester, SAHA Studio deneyimlerini ve tamamlamakta oldukları yapıt ve projeleri izleyicilerle paylaşıyor.

Şubat ayında ilk dönem sanatçılarının üretimlerini sergileyen SAHA Studio, geçen yıldan bu yana Çelenk Bafra, Hera Büyüktaşçıyan ve Vasıf Kortun’dan oluşan seçici kurulun davetiyle Türkiye’den 9 sanatçının yanı sıra Birleşik Krallık ve Meksika’dan Türkiye ile ilgili araştırma yapmaya gelen iki küratörü ağırladı. SAHA Studio, davetli sanatçılara altı ay boyunca kullanabilecekleri bir stüdyo ve ortak çalışma alanının yanı sıra araştırma, eser üretim ve sergilemeyi destekleme amacıyla fon sağlıyor. Program boyunca sanatçılara danışmanlık yapan ve geribildirim toplantısı, araştırma gezisi, sergi ve atölye ziyareti gibi etkinlikler düzenleyerek çalışmalarına katkıda bulunan SAHA ekibi, yeni yılda farklı sanatçı, yazar ve küratörleri davet etmeye hazırlanıyor.

19 Aralık Cumartesi, 15.30-17.00

SAHA Studio Dönem Sonu Buluşması

SAHA Studio Mart - Aralık 2020 Sanatçıları

Kerem Ozan Bayraktar (1984, İstanbul), Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Çeşitli kurumlarda dijital imgeler, sanat teorisi, fotoğraf ve baskı teknikleri üzerinde dersler veren sanatçının çalışmaları nesnelerin örgütlenerek çevre oluşturmaları ile ilgili. Bayraktar, dijital görselleştirmeler, fotoğraflar, animasyonlar, maketler, gündelik nesneler, metinler ve grafikler kullanarak doğal ve yapay varlıkların başkalaşımlarına, sınırlarına, çöküşlerine ve onları kavrama yöntemlerimize yoğunlaşıyor.

keremozanbayraktar.com

Borga Kantürk (1978, İzmir), lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 2000’lerden bu yana KUTU, İzmir K2 Sanat Merkezi, 6x6x6 İzmir kolektifi ve KARANTİNA gibi çeşitli sanat inisiyatiflerinin kurucu ekibinde yer aldı. Çalışmalarında devamlılık barındıran rutin ve deneyimlerin yanı sıra zamanın tüketilmesine, değişken hızına ve geçişkenliğine odaklanan Kantürk, görsel izleri fotoğraf, desen, resim ve enstalasyon gibi tekniklerle yeniden yorumluyor.

https://borgakanturk.tumblr. com

Gülşah Mursaloğlu (1989, İstanbul), Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini bitirdikten sonra School of the Art Institute of Chicago’da yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışmalarında genellikle maddesellikle, maddenin iradesiyle ve hem insanların hem de diğer türlerin zamanla kurduğu ilişkilerle ilgileniyor. Uzun ve kapsamlı bir araştırma sürecinin ardından ortaya çıkan yerleştirmeler, sergilendiği halleriyle stabil formlarda kalmıyor, sergiye yayılan süreçsel uzamlarıyla dinamik ve değişken sistemlere dönüşüyor.

www.gulsahmursaloglu.com

Metehan Özcan (1975, İstanbul), Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimi aldıktan sonra Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul’da çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Çalışmalarında modernist mekânın varoluşunu ve temsiliyetini sorgulayan Özcan, insanların çevreleriyle yaşadıkları yabancılaşmayı da göz önüne alıyor.

www.metehanozcan.net

Dilek Winchester (1974, İstanbul) Central Saint Martin’s College of Art and Design’da tamamladığı lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi’nde heykel anasanat dalında sanatta yeterlik derecesini aldı. 2013 yılından beri İstanbul Okan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan sanatçının çalışmaları dil, çeviri, alfabe reformları, sözlü tarih ve duyguların ifade biçimleri üzerine odaklanıyor. Araştırma konuları arasında alfabeler, alfabe reformu, edebiyat kanonu, Karamanlıca ve Ermenice harfli Türkçe romanlar bulunuyor.