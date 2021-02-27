Safranbolu Kalesi'ne ait gizli geçit bulundu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine hakim bir tepede bulunan kale kalıntıları arasında, doğa araştırmacıları tarafından 30 metre derinliğinde gizli bir geçide rastlandı.

Orta Çağ'ın önemli seyyahlarından kabul edilen İbn-i Battuta'nın seyahatnamesinde, Anadolu gezisi sırasında 1332'de geldiği ve Kur'an-ı Kerim dinlediğini belirttiği Safranbolu Kalesi çevresinde, ilgili makamların izinleri doğrultusunda doğa araştırmacıları Cemil Belder ve Emre Erakçaoğlu çalışma yürüttü.

Özel ekipmanlarla Kent Tarihi Müzesi, Türkiye'nin en eski saat kulesi ve eski bir cezaevinin de bulunduğu tepeye gelen Belder ve Erakçaoğlu, tepede 30 metre derinliğinde gizli bir geçit olduğunu tespit etti.

Kuyuya inerek fotoğraf ve görüntü çeken araştırmacılar, ölçülendirme çalışması da yaptı.

Bilinen geçmişi milattan önce 3000 yıllarına kadar tarihlendirilen, Hititlerden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok uygarlığın egemenliği altında bulunan Safranbolu'da etrafı han, hamam, medrese ile cami gibi dini ve sivil yapılarla çevrili kaledeki geçitten Gümüş Kanyonu'na kadar iniliyor.

Kayalar oyularak yuvarlak şeklinde yapılan ve içerisinde merdivenlerin yer aldığı geçit, ilçe tarihine ışık tutacak.

"Suya kadar inen gizli bir geçit mevcut"

Safranbolu başta olmak üzere Batı Karadeniz bölgesinde birçok alanda incelemede bulunan doğa araştırmacısı Cemil Belderkaleden tarih kitaplarında bahsedildiğini, kalıntı olarak ilk defa bir bulguya rastladıklarını söyledi.

Gümüş Kanyonu'nda, Erakçaoğlu ile bölgenin turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Belder, "Kalenin batı yamacında, suya kadar inen gizli bir geçit mevcut. Bunu kanyon tabanını incelerken fark ettik. Şu an tepe kısmından geçide inmek mümkün değil. Merdivenler yıllardır üzerine dökülen toz ve toprak dolayısıyla kapanmış vaziyetteydi. Ayakta durabilecek şekilde içeride bir temizlik çalışması yaptık. Ardından belgeleme işlemlerini yürüttük." diye konuştu.

Geçidin kaleye ulaşan bir alan olduğunu belirlediklerini dile getiren Belder, Paflagonya bölgesindeki diğer kaleleri incelediğini ve oralarda da bu geçide benzer geçit ve basamak yapısına rastladığını kaydetti.

"Alanın turizme kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır"

Geçidin ilçenin en eski yapılarından ve 2 bin 500 yıllık olduğunu tahmin ettiğini, bilim insanlarının incelemesi sonunda bunun kanıtlanabileceğini aktaran Belder, "Bu tarz yapıların tamamı ülkemizde turizme kazandırılmıştır. Yapılması zor ve içinden geçenlere farklı bir ambiyans yaşatıyor. Safranbolu, zaten ülkemiz ve dünyada turizmin odak noktalarından birisi. Bu alanın da turizme kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır. Bu keşfin ardından Kaymakamlık ve Valilik ile görüştük. Turizme kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını ilettiler." ifadelerini kullandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel de geçit ve bölgeyle ilgili detaylı çalışmaların yapılacağını belirterek, turizme kazandırılması konusunda çalışma başlatılacağını söyledi.