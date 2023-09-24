Safiye Soyman'ın Yeni Şaheseri: 'Gümüş Kaşık' Artık Dijital Müzik Platformlarında

Türkiye'nin sevilen seslerinden Safiye Soyman, son eseri 'Gümüş Kaşık' ile müzik piyasasına damgasını vurdu. Şarkının sözleri ve melodisi Hüsniye Kaya'ya aitken, eser Azka Müzik etiketini taşıyor. YouTube ve diğer dijital müzik platformlarında izlenebilir olan bu çalışma, oldukça hareketli bir tempo ile dikkat çekiyor.

Yeni Şarkının Yaratıcı Ekibi: Bedirhan Eroğlu ve Emircan Korkmaz

Klibin yönetmen koltuğunda Bedirhan Eroğlu yer alırken, şarkının aranjörlüğünü Emircan Korkmaz üstlendi. Mix ve mastering işlemleri için de Can Ozan ile çalışıldı. Bu birinci sınıf ekibin ürünü olan 'Gümüş Kaşık', Safiye Soyman'ın özgün tarzını ve enerjisini yansıtıyor.

Dijital Müzik Platformlarına Özel Lansman

Safiye Soyman'ın bu yeni hiti, Azka Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformları üzerinde yayımlandı. Spotify, Apple Music ve YouTube gibi platformlarda yerini alan şarkı, dinleyiciler tarafından büyük bir beğeni topluyor.

'Gümüş Kaşık'ın Müzikal Unsurları

Şarkının söz yazarı ve bestecisi Hüsniye Kaya, eserin hareketli yapısıyla dikkat çekiyor. Şarkıdaki bu tempo, Safiye Soyman'ın eşsiz vokal performansı ile birleşince, müzikseverler için kaçırılmayacak bir deneyim oluşturuyor.

Şarkının Teknik Detayları: Mix ve Mastering

Mix ve mastering sürecinde Can Ozan'ın uzmanlıkla yürüttüğü işlemler, şarkının kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Bu aşamalar, eserin genel akustiğini ve estetiğini olumlu yönde etkileyerek, dinleyiciler için daha çekici bir hale getiriyor.