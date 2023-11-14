Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması’nın Kanaat Önderi Giulia Camilla Braga Oldu

Bu yıl 8. kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın başvuruları devam ediyor. Teması “Su Krizi” olarak belirlenen yarışma, “Kısacası Susuzluk Çekiyoruz” sloganı ile gerçekleştirilecek. Yarışmaya başvurular, 17 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısı ile buluşturan ve “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla 2016’da başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki kanaat önderi Giulia Camilla Braga oldu. Braga, video mesajında, “Su hayattır. Su, sosyal ve ekonomik gelişmenin merkezindedir. Sağlıklı kalmak, gıda yetiştirmek, enerji üretmek ve çevreyi yönetmek için hayati önem taşır. İklim değişikliği kendini su üzerinden gösterir. Her on doğal afetten dokuzu suyla ilgilidir. Suyla ilgili iklim riskleri; gıda, enerji, kentsel ve çevresel sistemler aracılığıyla kademe kademe yayılıyor. Bir zamanlar hayal edilemezdi. Şimdi çözümü hayal edin. Sanat, hikâye anlatımı sosyal değişimi başlatabilir. Bizim için değişim sizinle başlıyor.” dedi.



Sanatın toplumlar üzerinde iyileştirici etki yarattığına inandıklarını ve toplumsal sorunlara dikkat çekmekte önemli bir araç olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile sinemanın yaratıcı bakış açısından yararlanarak toplumsal konularda farkındalık ve bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da Yarışma’nın bu yılki temasını, tüm dünyanın acil ve ortak sorunlarından biri olan ‘su krizi’ olarak belirledik. Dünyada yaklaşık 2 milyar insan temiz içme suyu kaynaklarına erişemiyor. Her yıl 1,4 milyon kişi ise güvenli olmayan içme suyu ve sanitasyon eksikliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu kritik mesele karşısında tüm toplumda farkındalık yaratmak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu yılki kanaat önderimiz bu alanda dünya çapında çok önemli çalışmalar yapan Giulia Camilla Braga oldu. Braga, yüksek profilli uluslararası projelerde sanatın da gücüne inanarak çok kıymetli projeler gerçekleştiriyor. Tüm yarışmacılarımız için faydalı bir isim olacağına inanıyoruz.” dedi.

Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da Bu yılın teması olan ‘su krizi’, hızın hakim olduğu, özellikle iletişimin bu kadar hızlı olduğu bir çağda çok önemli bir sorumluluğumuzun olduğu konusunda alarm veriyor. Bu konuda yapılması gereken çok önemli ve acil şeyler var. Sinema hayata ayna tuttuğuna göre, bu çağın sinemacıları için anlatacak çok hikâye var; içinden geçtiğimiz şu yüzyılda, bu hikayelerin anlatıldığı filmlerle hem farkındalık sağlanacağını hem de gelecek nesillere bu konuda önemli mesajlar bırakılacağını düşünüyorum. Bu nedenle, gelecek filmleri çok merak ediyorum…” şeklinde konuştu.

İklim Acil Durumuna Adanmış Bir Hayat: Giulia Camilla Braga

Giulia Camilla Braga, Dünya Bankası Grubu'nun Connect4Climate (C4C) Küresel Ortaklık Programı’nın Yöneticisi olarak görev yapıyor. Küresel Katılım ve Ortaklıklar biriminde İletişim Görevlisi olan Braga, daha iyi bir dünya yaratmada hikâye anlatımı ve görsel medyanın gücüne inanıyor. Braga, küresel savunuculuk kampanyaları, gençlik katılımı ve özel-kamu sektörü ortaklıkları konularında uluslararası deneyime sahip. İtalya vatandaşı olan Braga "Fiat Lux: Ortak Evimizi Aydınlatıyoruz" kamusal sanat projeksiyonları, Youth4Climate gibi yüksek profilli uluslararası projelerin stratejik ve yaratıcı prodüksiyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. C4C tarafından desteklenen, aralarında Slater Jewell-Kemker'in "Youth Unstoppable"ı, prömiyerini 75. Venedik Film Festivali'nde yapan sanal gerçeklik enstalasyonu "X-Ray Fashion" ve “The Great Green Wall” isimli uzun metrajlı belgeselin de yer aldığı filmlerin yapım ve tanıtım kampanyalarını yönetmektedir. Braga ayrıca, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, hükümetler, STK'lar ve özel sektörle iş birliği konusunda önemli bir deneyime sahip bulunuyor.