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SABAH ALIŞVERİŞTE, AKŞAM MAÇTA

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İrfan Can Kahveci geride bıraktığımız gün eşi Gözde Doyran Kahveci ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

SABAH ALIŞVERİŞTE, AKŞAM MAÇTA

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen yeni evli çift, Cartier mağazasında yaptıkları alışveriş sonrası Markalar Sokağı'na çıkarak alışveriş turlarlarına burada devam etti. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu Kahveci, hazırlık maçının olduğu günün sabahında izinli vaktini eşine ayırdı. Dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkaran Kahveci ailesi, öğle saatlerinde alışverişlerini tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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