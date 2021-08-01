SABAH ALIŞVERİŞTE, AKŞAM MAÇTA

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen yeni evli çift, Cartier mağazasında yaptıkları alışveriş sonrası Markalar Sokağı'na çıkarak alışveriş turlarlarına burada devam etti. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu Kahveci, hazırlık maçının olduğu günün sabahında izinli vaktini eşine ayırdı. Dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkaran Kahveci ailesi, öğle saatlerinde alışverişlerini tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldı.