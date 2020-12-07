Rubato’dan Türküler!

Tarkan'dan, Sıla'ya, Müslüm Gürses’ten, Orhan Gencebay’a yıllarca da Sezen Aksu orkestralarında müzisyenlik yaptıktan sonra Türkiye'nin usta üç müzisyeni; Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün‘den oluşan Rubato grubunu kuran müzisyenler yeni albümlerinde 10 yöreden seçilmiş 10 ayrı türkü müzikseverlerle buluşturacak.

Günlerinin çoğunu stüdyo da geçiren Rubato, 2021‘in ilk ayında piyasaya çıkaracakları türkü albümünde müzikseverlere yine efkar dozu yüksek projeye imza atacaklar.

Bayhan Müzik Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluşacak olan Rubato‘nun 4’ncü albümlerindeki Azeri Türkü ile dost ve kardeş Azerbaycan ‘a da müzikleriyle selam yollayacaklar.