Rolling Stones'un Yeni Albümünden İlk Tekli: 'Sweet Sounds of Heaven' Yayında!

The Rolling Stones'un yaklaşan albümü olan 'The Hackney Diamonds'ın bir parçası olarak "Sweet Sounds of Heaven" yayınlandı!

Şarkı, Los Angeles'taki Henson Recording Studios, Londra'daki Metropolis Studios ve Nassau'daki Sanctuary Studios olmak üzere üç farklı stüdyoda kaydedildi. Stevie Wonder ve Lady Gaga, kayıt sürecine Los Angeles'ta katıldı.

Grubun 2005'ten bu yana yayımlanan ilk albümü olacak olan Hackney Diamonds'ın çıkış tarihi 22 Ekim olarak belirlendi.