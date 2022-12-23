ROCK MÜZİK SANATÇISI ALPER ERGİN YENİ ÇALIŞMASI ‘ÇEMBER’LE SEVENLERİNE TEKRAR MERHABA DEDİ

2021 senesinde çıkarmış olduğu ‘Firar ‘albümü ile ilgileri üzerine toplayan sanatçı geçtiğimiz hafta yeni single çalışması ‘Çember’ ile sevenlerine tekrar merhaba dedi. Söz ve müziği Rüzgar Pehlivan’a ait olan şarkının aranjesi Burak Çetinkaya ‘a klibi ise Onur Ögden’e ait

Firar albümünde sevilen eser ‘Hasret ‘ile sevgiliye duyulan özlemi anlatmaya çalıştım diyen sanatçı ‘’Çember ‘’ ile ilgili duygularını ‘’Bir müzisyen olarak şarkıyı okurken en çok hissettiğim his pandemi döneminin yaşamımıza getirdiği zorluklar oldu .Stüdyo aşamalarında olsun provalarda olsun şarkıyı okurken melodilerin beni götürdüğü yer hep orası oldu’’ cümlesiyle dile getirdi.

25 senelik müzik geçmişiyle sürekli yeni projeler ile devamlılığını sürdüren Alper Ergin önümüzdeki senenin şarkıları da yolda ve çalışmaları yapılıyor dedi.

Sanatçı ,geçtiğimiz dönemde de herkesin severek dinlediği ‘’Zifiri’’ ve ‘’Kalbim Yaralı’’ şarkılarına rock cover yaparak bu eserlere yeni bir yorum getirmişti . Önümüzde ki sene için yeni çıkaracağı çalışmalarına bir tane daha rock cover çalışması eklemek istediğini belirten sevilen sanatçı,yılbaşından sonra çıkarmayı planladığı yeni sıngle için çalışmalarına da start verdiğini açıkladı.