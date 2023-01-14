Rize'deki hamsi festivalinde 2,5 saatte 2,5 tonun üzerinde hamsi tüketildi

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen, "7. Hamsi Festivali"nde 2,5 tonun üzerinde hamsi, 2,5 saatte tüketildi.

Rize Belediyesince sahil dolgu alanında organize edilen festivalde, mangal ve tavada pişirilen balıklar ekmek arasına konularak katılımcılara ikram edildi.

Yöre sanatçılarının sahne aldığı, helva ve çay da verilen etkinlikte uzun kuyruklar oluştu.

Festival kapsamında, "GastroHamsi" sloganıyla kurulan stantlarda ise hamsi kullanılarak hazırlanan 153 çeşit yiyecek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine, festivalde ilk defa çay çöpünden elde edilen mangal kömüründe pişirilen hamsiyi vatandaşlara ikram ettiklerini söyledi.

Metin, 2 bin 553 kilo hamsinin hem mangalda hem de yağda kızartılarak vatandaşlara sunulduğunu belirterek, "Hijyene çok dikkat ediyoruz. 42 standımız var. 9 stantta hamsiler pişirilerek vatandaşlara veriliyor. Diğer statlarda ise 153 çeşit, hamsiden yapılan yöresel lezzetler yer alıyor. Vatandaşlarımız bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere ilgi gösteriyor." dedi.

Arkadaşlarıyla festivale katılan Oktay Gül, "Arkadaşlarla hem güzel vakit geçirmek, hem de eğlenmek için geldik. Bu bölgede yiyeceğimiz en güzel şey hamsi. Beğendik, çok güzel." diye konuştu.