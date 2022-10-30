Rhythm of the Dance topluluğu Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak

Özgün kelt ezgileri, ünlü İrlanda step dansı, canlı müzik ve solistlerle birlikte izleyicilerle buluşacak topluluk, AA Events'in organizasyonuyla 4 Kasım'da TİM Show Center'da, 5 Kasım'da Congresium Ankara'da sahne alacak.

Rhythm Of The Dance ilk kez 1998'de sahnelendi ve 3 haftalık bir ABD turnesinden sonra ünü dünyaya yayıldı.

Bugüne kadar 7 milyon seyirciyle buluşan ve 50 ülke gezen Rhythm of the Dance, tamamen canlı müzikle gösteri yapıyor.