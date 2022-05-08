Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin

PKK'lı teröristlerin 2015'teki saldırılarında zarar gören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynakla Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrolünde restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle dün açılışı yapılan tarihi kilisede düzenlenen ayini, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen Ermenilerin de katıldığı ayinde mum yakıldı, dualar edildi, ilahiler seslendirildi.

Ayine katılanlara şeker ikram edildi."Bu güzel tarihi mekanda ibadetimizi yaptık"

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, ayinin ardından AA muhabirine, kilisenin uzunca bir onarımdan sonra tekrar ibadete açıldığını söyledi.

İstanbul'dan, Anadolu'nun her yanından Diyarbakır'a ayin için gelenlerin olduğunu belirten Maşalyan, "Bu güzel tarihi mekanda ibadetimizi yaptık. Gerçekten etkileyici bir ortam. Bu kentin çok renkli, çok dinli, çok mezhepli geçmişine bir anıt aslında bu bölge. Umarım bu çok çeşitlilik bir zenginlik olarak anlaşılır, bu ülkede hep beraber, bu bayrağın altında mutluluk ve huzur içinde hayatımızı sürdürürüz." dedi.