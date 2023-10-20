Ressam Mustafa Bayar’ın 22. kişisel resim sergisi açıldı
Doğuya özgü oryantalist yaklaşımları resimlerinde ön plana çıkaran ve kumaş görsellerini kullanmasıyla çağdaşlarından ayrılan Ressam Mustafa Bayar’ın 22. Kişisel Yağlı Boya Sergisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Taksim-İstanbul’da sanat meraklılarıyla bir araya geliyor. Sanatseverler, bu sergiye özel hazırlanan ve 62 resimden oluşan koleksiyonda Bayar’ın son dönemlerindeki çalışmalarını 30 Ekim tarihine kadar yakından inceleme imkânı bulacak.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kılıç, Bayar’ın son çalışmalarına ilişkin yazdığı sanat yazısında, sanatçının resimlerinde kumaşlarla doğayı betimlediğini ve kavramsal bir etki yarattığını belirtti. “Sürekli değişen doğa, sanatçının resimlerinde kumaşlarla yeniden hayat buluyor” diyen Kılıç, Bayar’ın kullandığı kumaşlarla gelenekle de bir bağ kurduğunu ve gelenekten gelen kodlamayı çağdaş yaratımlarında devam ettirme arzusunda olduğunu ifade etti.
Mustafa Bayar Hakkında;
Sanat eğitimine 1971 yılında İstanbul'da başlayan Ressam Mustafa Bayar, ünlü Türk ressamlarından Mahmut Cuda ve Nurettin Ergüven'in atölyelerinde çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında sanat eğitimi veren akademilerle ilişkilerini sürdürerek tutku ile bağlandığı sanatını ilerleten Bayar, özellikle natürmort resimlerinde çeşitli renk ve desendeki kumaşları resmin ana unsuru haline getirdi.
Sanatçı, 1990 yılından itibaren, tutku haline getirdiği kumaşı dağlara, ovalara, denizlere ve çoklu kumaş kompozisyonlarına dönüştürerek kendine özgü bir tarz yarattı. Deniz Müzesi, resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Bayar, bugüne kadar 21 kişisel sergi açtı ve birçok karma sergiye katıldı. Sanatçı, çalışmalarını halen Beyoğlu-İstanbul'da bulunan atölyesinde sürdürmektedir.
Kişisel Sergiler
2013 - 17. Cadde Sanat Festivali, Washington DC-ABD
2012 - Tunca Sanat Galerisi, Akmerkez-İstanbul
2011 - Prof. Dr. Türkan Saylan Sanat Merkezi, İzmir
2010 - Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
2008 - Art Point Galeri & Müzayede, İstanbul
2008 - Anka Art Center, İstanbul
2007 - Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi, İstanbul
2007 - Büyük Kulüp Sanat Galerisi, İstanbul
2005 - Mazda Motor Showroom, İstanbul
2003 - Osmanbey Art Galeri II, İstanbul
2002 - Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi, Ankara
2001 - Garanti Bankası Sanat Galerisi, İstanbul
2000 - Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi, İstanbul
1999 - Marmaris Belediye Sergi Salonu, Marmaris
1998 - İzmir Resim ve Heykel Müzesi, İzmir
1997 - Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
1992 - Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara
1992 - İş Bankası Sanat Galerisi, İzmir
1991 - Esbank Sanat Galerisi, İzmir
1990 - Esbank Sanat Galerisi, İzmir
1988 - Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara
Katıldığı Bazı Karma Sergiler:
2013 - L' Enfant Gallery, Washington DC-ABD
2004 - Osmanbey Art Galeri II, İstanbul
2003 - 2001 Sanat Galerisi, İstanbul
2002 - Kanat Bayazıt Sanat Galerisi, İstanbul
2001 - 2001 Sanat Galerisi, İstanbul
1995 - Ariyel Sanat Galerisi, İstanbul
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