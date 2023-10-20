Ressam Mustafa Bayar’ın 22. kişisel resim sergisi açıldı

Doğuya özgü oryantalist yaklaşımları resimlerinde ön plana çıkaran ve kumaş görsellerini kullanmasıyla çağdaşlarından ayrılan Ressam Mustafa Bayar’ın 22. Kişisel Yağlı Boya Sergisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Taksim-İstanbul’da sanat meraklılarıyla bir araya geliyor. Sanatseverler, bu sergiye özel hazırlanan ve 62 resimden oluşan koleksiyonda Bayar’ın son dönemlerindeki çalışmalarını 30 Ekim tarihine kadar yakından inceleme imkânı bulacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kılıç, Bayar’ın son çalışmalarına ilişkin yazdığı sanat yazısında, sanatçının resimlerinde kumaşlarla doğayı betimlediğini ve kavramsal bir etki yarattığını belirtti. “Sürekli değişen doğa, sanatçının resimlerinde kumaşlarla yeniden hayat buluyor” diyen Kılıç, Bayar’ın kullandığı kumaşlarla gelenekle de bir bağ kurduğunu ve gelenekten gelen kodlamayı çağdaş yaratımlarında devam ettirme arzusunda olduğunu ifade etti.

Mustafa Bayar Hakkında;

Sanat eğitimine 1971 yılında İstanbul'da başlayan Ressam Mustafa Bayar, ünlü Türk ressamlarından Mahmut Cuda ve Nurettin Ergüven'in atölyelerinde çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında sanat eğitimi veren akademilerle ilişkilerini sürdürerek tutku ile bağlandığı sanatını ilerleten Bayar, özellikle natürmort resimlerinde çeşitli renk ve desendeki kumaşları resmin ana unsuru haline getirdi.



Sanatçı, 1990 yılından itibaren, tutku haline getirdiği kumaşı dağlara, ovalara, denizlere ve çoklu kumaş kompozisyonlarına dönüştürerek kendine özgü bir tarz yarattı. Deniz Müzesi, resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Bayar, bugüne kadar 21 kişisel sergi açtı ve birçok karma sergiye katıldı. Sanatçı, çalışmalarını halen Beyoğlu-İstanbul'da bulunan atölyesinde sürdürmektedir.

Kişisel Sergiler

2013 - 17. Cadde Sanat Festivali, Washington DC-ABD

2012 - Tunca Sanat Galerisi, Akmerkez-İstanbul

2011 - Prof. Dr. Türkan Saylan Sanat Merkezi, İzmir

2010 - Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul

2008 - Art Point Galeri & Müzayede, İstanbul

2008 - Anka Art Center, İstanbul

2007 - Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi, İstanbul

2007 - Büyük Kulüp Sanat Galerisi, İstanbul

2005 - Mazda Motor Showroom, İstanbul

2003 - Osmanbey Art Galeri II, İstanbul

2002 - Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi, Ankara

2001 - Garanti Bankası Sanat Galerisi, İstanbul

2000 - Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi, İstanbul

1999 - Marmaris Belediye Sergi Salonu, Marmaris

1998 - İzmir Resim ve Heykel Müzesi, İzmir

1997 - Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul

1992 - Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara

1992 - İş Bankası Sanat Galerisi, İzmir

1991 - Esbank Sanat Galerisi, İzmir

1990 - Esbank Sanat Galerisi, İzmir

1988 - Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara

Katıldığı Bazı Karma Sergiler:

2013 - L' Enfant Gallery, Washington DC-ABD

2004 - Osmanbey Art Galeri II, İstanbul

2003 - 2001 Sanat Galerisi, İstanbul

2002 - Kanat Bayazıt Sanat Galerisi, İstanbul

2001 - 2001 Sanat Galerisi, İstanbul

1995 - Ariyel Sanat Galerisi, İstanbul