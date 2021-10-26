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Ressam Gamze Kırşavoğlu’nun eserleri IAAF İstanbul Fuarı’nda

Soyut çalışmalarıyla tanınan Gamze Kırşavoğlu, 4-7 Kasım tarihleri arasında IAAF İstanbul Fuarı’nda, Galeri Apollon standında yer alacak.

Ressam Gamze Kırşavoğlu’nun eserleri IAAF İstanbul Fuarı’nda

Soyut çalışmalarıyla tanınan ve özellikle 2021 yılında adından sıkça söz ettiren Ressam Gamze Kırşavoğlu, 4-7 Kasım Tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre ve Fuar Alanı’nda düzenlenecek IAAF İstanbul Fuarı’nda yer alacak. Kırşavoğlu, sergiye sanatçısı bulunduğu ve Karl Talip Kara’nın sahibi olduğu Galeri Apollon standında katılacak.

Galeri Apollon standından ayrıca; Can Safa, Yusuf Akyol, Ayşe Önel, Emine Geçtan, Gizem Sezgin, Gülcan Karadağ, Gülsen Gökçeli Giz, Jüpiter Türe Güven, Karl Talip Kara, Özge İzğiş ve Reyhan Uludağ adlı sanatçıların eserleri yer alacak. Fuar öncesi ön izleme etkinliği ise 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Fuar, 4-6 Kasım tarihleri arasında 10.00 – 20.00 saatleri arasında, 7 Kasım tarihinde ise 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Etkinlik ayrıca, II. Babylons & IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı adı altında, antika severleri de ağırlamaya hazırlanıyor.

Ressam Gamze Kırşavoğlu, soyut çalışmalarıyla tanınıyor ve özellikle İstanbul’daki birçok galeriye katılarak çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor. Yakın zamanda ilk solo sergisi olacağının müjdesini de veren Kırşavoğlu, IAAF Fuarı hakkında; “Kıymetli hocam Karl Talip Kara ve Galeri Apollon'un değerli sanatçıları ile birlikte IAAF’a katılmaktan mutluluk duyuyorum. IAAF, sanatçı ve koleksiyonerleri bir araya getirmesi açısından oldukça önem taşıyor ve bu sene de oldukça profesyonel bir fuar gerçekleştireceklerine inanıyorum.“ dedi.

Gamze Kırşavoğlu’nun sanatçılarından biri olduğu Galeri Apollon, Karl Talip Kara tarafından kurulan bir galeri ve aynı zamanda sanatçı kolektifi. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda  yeni mekanına kavuşan Galeri Apollon, sanatçıları bir araya toplamak, onların kendilerine ifade etmelerine olanak tanımak ve sergilerde temsillerinin sağlanmasını sağlamak adına kuruldu. Bünyesinde birçok sanatçı bulunan galeri, her geçen gün artan sanatçı ve sektörel ağıyla, amaçları doğrultusunda gelişimini sürdürüyor.  

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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