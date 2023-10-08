Renkli Çoraplı Kuzgun: Ketebe Çocuk Tiyatrosu 2023-2024 Sanat Sezonu'nda Gösterimde!

Ketebe Çocuk Tiyatrosu, 2023-2024 Sanat Sezonu'na "Renkli Çoraplı Kuzgun" oyunuyla merhaba dedi. Bu oyun, Ketebe Çocuk yazarlarından Didem Demirel'in yazdığı, Büşra Kayıkçı'nın resimlediği "Renkli Çoraplı Kuzgun" kitabından uyarlandı. Kitap, beş baskının ardından sahnelerde canlanıyor ve Ezgi Ergün tarafından yönetiliyor.

Tiyatro, Didem Demirel'in özgün hikayesi ve Büşra Kayıkçı'nın renkli dünyasıyla çocuklara eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kültür ve sanat sezonu, yeni dönemine birbirinden başarılı işlerle başladı. Bu yıl Ketebe Çocuk da kültür ve sanata damga vuran bir projeyle ön plana çıkıyor. Yayınevine ait “Renkli Çoraplı Kuzgun” Kitabı artık sahnelerde de çocukların gözdesi olacak. Ketebe Çocuk Tiyatrosu, 7 Ekim tarihinde Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde prömiyerini yaptı. Oyun, çocukların büyük bir ilgiyle izlediği renkli anlar, eğlenceli danslar ve hayvanlara ve arkadaşlığa olan sevgiyi güçlendirecek kurgusuyla ebeveynlerden tam not aldı.

KETEBE ÇOCUK HER GEÇEN GÜNÜ DAHA FAZLA ÇOCUĞA ULAŞIYOR

Bundan yaklaşık dört yıl önce yayın hayatına başlayan Ketebe Çocuk, şimdiye kadar 123 kitap yayımladı. Her kitabı çocukların hayal gücüne farklı katkılar sunuyor. Kitapların kurduğu dünyalar artık Ketebe Çocuk Tiyatrosu ile çocukların karşısına çıkacak. Çocuklar, okuyup bağ kurdukları karakterleri canlı izleme fırsatı edinecek. Ketebe Çocuk’un çocuklara açtığı bu alan sanatın gücünü de resmediyor. Çocuklar okudukları karakterle tanışarak akılda kalan ve hatıralarda iz bırakan sonuçlar çıkarıyor.

Ketebe Çocuk Tiyatrosu, ilk olarak “Renkli Çoraplı Kuzgun” kitabıyla izleyicilerle buluştu. Kitabın yazarı Didem Demirel, “Ketebe Çocuk Tiyatrosu sahneye ilk kez renkli çoraplar giyerek çıktı. Bu keyifli ve eğlenceli oyunun uyarlandığı kitabın yazarı olmak ise benim için bambaşka bir gurur ve mutluluk kaynağı. Umarım, Renkli Çoraplı Kuzgun ile başlayan sanat yolculuğumuz güzelleşerek büyür ve sahnelerimiz her daim birbirinden güzel renklerle dolar” açıklamasında bulundu.

“RENKLİ ÇORAPLI KUZGUN” ÇOCUKLARA DOSTLUĞUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ANLATIYOR

“Renkli Çoraplı Kuzgun” oyunu, renkli caddenin eğlenceli sakinlerini çocuklarla buluşturuyor. Menesse'nin mahallesinde yaşayan Kurbağa, Ayıcık, Kaplan ve Uğurböceği gibi hayvanlar, mahallenin en sevilen dostlarıdır. Kuzgun ise yeni bir yer ve yeni arkadaşlar aramak için mahalleye geliyor. Oyun, her birimizin farklılığının zenginlik olduğunu vurgulayarak bağ kurmanın önemini anlatıyor. Ebeveynlerin bile keyifle izlediği “Renkli Çoraplı Kuzgun” oyunu günün sonunda çocukların da yeni dostluklar kurmasına yardımcı oluyor.

“Renkli Çoraplı Kuzgun” kitabını uyarlayan ve sahneleyen Tiyatro Park Ekibi, bu projenin herkes için öğretici olduğunu ifade ediyor. Tiyatro Park Genel Sanat Yönetmeni Barbaros Ergün “Çocukların kitapta tanıdığı karakterleri ve hayal dünyalarında canlandırdıkları dünyayı sahnede görmeleri onlar için unutulmaz bir deneyim. ‘Renkli Çoraplı Kuzgun’ kitabını ilk okuduğumuzda biz de aynı heyecanla, hayal gücümüzle bir dünya kurduk. Ne mutlu ki bu projeyle bizimde hayal ettiğimiz dünya şimdi çocuklarımıza unutulmaz bir deneyim sunuyor. Dilerim edebiyatın ve sanatın gücünü buluşturan projeler her geçen gün artar” ifadelerinde bulundu.