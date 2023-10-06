Renkli Anadolu Sergisi, Ara Güler Müzesi’nde

Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda sosyal sorumluluk platformu ve projesinin destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Renkli Anadolu” kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Renkli fotoğrafçılığın dünyada talep görmeye başladığı dönemlerde bu değişime ayak uyduran Ara Güler'in, sergide yer alan ve bazıları ilk defa görülecek 89 adet fotoğrafı 1957 ve 2003 yılları arasına yayılıyor. Bu denli geniş bir zaman aralığı, Ara Güler'in fotoğraflarının ve sanatının zamansızlığına işaret ediyor. Renk, sergide Anadolu’nun dört bir yanını birbirine bağlayan başlıca unsur olarak göze çarpıyor.

Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Renkli Anadolu”, 6 Ekim 2023- 7 Nisan 2024 tarihleri arasında, pazartesi günleri hariç salı-cumartesi 10.00-18.00, pazar 12.00-18.00 saatlerinde Yapı Kredi bomontiada’da ziyaret edilebilir.

Ara Güler Müzesi Yayınları tarafından sergi ile eş zamanlı hazırlanan ve aynı ismi taşıyan ‘’Renkli Anadolu’’ kitabı, bomontiada ve Galataport İstanbul’daki Ara Güler Müzesi dükkanlarından temin edilebilir. Ayrıca sergiye özel bir müzik seçkisi hazırlayan Radyo Voyage, ‘’Renkli Anadolu’’ fotoğraflarının müzikle harmonisini de dinleyicinin beğenisine sunuyor.