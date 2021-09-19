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Red Bull BC One’a başvurular için son günler

Dünyanın en prestijli breaking yarışması Red Bull BC One en iyi B-Boy ve B-Girl'leri arıyor. Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar için bu yıl İzmir’de gerçekleşecek Red Bull BC One’a başvuru, 21 Eylül tarihine kadar redbullbcone.com adresinden devam ediyor.

Red Bull BC One’a başvurular için son günler

2 Ekim’de ön elemeler ve atölyelerle başlayacak yarışma; 3 Ekim tarihinde final karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye finalini kazanan B-Boy ve B-Girl’ler ise 5 ve 6 Kasım tarihlerinde Polonya’nın Gdansk şehrinde gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil edecek.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirleyen breaking yarışması: Red Bull BC One; Türkiye Finali’ni bu yıl İzmir’e taşıyor. Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar için başvurular 21 Eylül’e kadar sürüyor. Elemeleri atlayan adaylar için ise 3 Ekim tarihinde Red Bull BC One Türkiye Finali düzenlenecek. Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek. Red Bull BC One Cypher’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgi redbullbcone.com adresinde.

BÜYÜK FİNAL KASIMDA POLONYA’DA

Dünyanın en prestijli teke tek breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Bu yıl İzmir’de düzenlenecek Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından dünya finali Kasım ayında Polonya’da gerçekleşecek. Her ülkenin finalisti, dünya finalinde ‘en iyi’ olabilmek için yarışacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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