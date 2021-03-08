Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
08 Mart 2021 Pazartesi 22:02