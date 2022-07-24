Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yedi Güzel Adam"ın son temsilcisi Rasim Özdenören'in cenaze törenine katıldı.
KÜLTÜR-SANAT 24.07.2022, 21:18
ağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün vefat eden Rasim Özdenören için ikindi namazının ardından Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Yazar Özdenören için cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, Rasim Özdenören'in "Yedi Güzel Adam"ın sonuncusu olduğunu hatırlattı.
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